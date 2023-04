WEER. Vanochtend kans op helder weer in Nieuwerkerken

autosport Laurens Vanthoor komt met podium op zak naar thuiswed­strijd in FIA World Endurance Champions­hip

Het FIA World Endurance Championship of WK Uithouding heeft zijn eerste Europese wedstrijd achter de rug. Op het circuit van Portimao, in de Portugese Algarve, was de algemene winst voor Toyota. Laurens Vanthoor reed samen met zijn teamgenoten bij Porsche, André Lotterer (Dui) en de Fransman Kevin Estre, naar de derde plaats.