WEER. Vanochtend helder weer in Nieuwerkerken

KIJK. Studenten nu ook welkom in café van F.C. De Kampioenen in Plopsa Indoor: “Pintje drinken? Blokken, mijn gedacht”

Studeren met de morele steun van Kabouter Plop, voor een dag kon het in Plopsa Indoor in Hasselt. Het pretpark stelde vandaag namelijk zijn ‘F.C. De Kampioenen’-café open voor zo’n 25 studenten. Maar valt dat eigenlijk wel mee, met je neus in de boeken zitten terwijl de Studio 100-hits door het pretpark galmen?