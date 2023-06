WEER. Helder weer in Nieuwerkerken vanochtend

Gemeentebe­stuur wil veel gebruikte trage verbinding tussen Bergenein­de en het centrum van Rummen vernieuwen

De grote meerwaarde van trage wegen in Geetbets zit in de aansluiting op het uitgebreide wandelnetwerk van het natuurgebied Aronsthoek en het fietsnetwerk van het Hageland en Haspengouw. Niet alleen de bewoners zelf willen hiervan optimaal gebruik maken, maar ook landbouw, middenstand en natuursector zien hierin een meerwaarde. Vanuit dit recreatief oogpunt is het dan belangrijk dat de wegen goed toegankelijk zijn en eveneens de omgeving goed onderhouden wordt. Ook de natuurwaarde en ons erfgoed kan gelijktijdig versterkt worden door de bloemrijke bermen, soortenrijke houtkanten en het opgewaardeerd lokaal erfgoed.