Vanaf zondagavond dooft Nieuwerkerken ‘s nachts deel van straatverlichting

50.000 euro waard, nu te koop voor amper 10.000 euro: volledige horecazaak in hartje Tongeren. “Dit is echt een spotprijs”

Zin in iets nieuws, maar niet het geld om een volledige horecazaak uit te grond te stampen? In hartje Tongeren staat koffie- en snackbar Puur Oogst over te nemen na een faillissement. Voor amper 10.000 euro kan je in een modern ingerichte zaak je droom waarmaken. “Enkel nog een leuk concept bedenken en een nieuw huurcontract afsluiten, en het is van jou”, zegt veilingmeester Frédérique Gouverneur. Het interieur oogt alleszins aanlokkelijk voor die prijs.