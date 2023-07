Prijzen voor huizen in Nieuwerkerken dalen

Heropening Sint-Pau­lus en Sint-Petruskerk

Een kerk die niet sluit maar heropent. In Geetbets kunnen de parochianen opnieuw uitkijken om de eucharistie te vieren in hun eigen kerk. De erediensten worden nl. hernomen vanaf zaterdag 5 augustus na een onderbreking van anderhalf jaar door restauratiewerken aan het plafond. Tijdens de werken werd uitgeweken naar de Onze-Lieve-Vrouw van Vrede-kerk in Hogen. De kerk van Geetbets fungeert als één van de twee zondagkerken in de pastorale zone Zoutleeuw-Geetbets, naast de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw. Gelovigen uit de eigen parochie maar eveneens uit de omliggende parochies Hogen, Grazen, Rummen kunnen dus opnieuw ‘de zondag vieren’ en rekenen op verzorgde erediensten.