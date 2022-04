Na twee coronajaren is het dit jaar eindelijk weer tijd voor Nieuwerkerken feest op het gemeenteplein! Ben jij erbij?

Hasselt Geen elektrici­teit of laptop en met paard en kar naar de campus: PXL blikt terug naar de negentien­de eeuw

De Hogeschool PXL haalt graag stunten uit, maar vandaag was het een wel zeer opmerkelijke dag voor de studenten. Zo koos de hogeschool niet voor haar gewoonlijke ‘PXL Breekt Uit’, maar voor ‘PXL Blikt Terug’. Een dag waarop alle lectoren en studenten terug gekatapuleerd werden naar de negentiende eeuw, toen één van de eerste lessen op de school plaatsvond. Ook vandaag geen elektriciteit of laptop, dus. Oftewel: back to the roots.

31 maart