Marc en Ria leven samen met 650 kerstmannen: zelfs het bed en de badkamer liggen propvol

Hasselt RESTOTIP. Quetzal in Hasselt: “Een ‘chococcino’? Limburgse chocolade­fans kunnen hier zoveel méér ontdekken”

Geen feest zonder desserts, toch? Dan hebben de Hasselaren geluk, want zij kunnen sinds kort terecht in de gloednieuwe vestiging van Quetzal in het Hemelrijk. Zaakvoerder Glen Vandenbulcke (31) verrast zijn klanten daar met chocolade, chocolade, en... nog eens chocolade. Denk aan fruitfondue met liefst vier chocoladesmaken, verse moelleux, negen verschillende brownies ijscoupes, chocolademelken en milkshakes. “Geen stress, alleen maar keuzevrijheid”, lacht Vandenbulcke. Wij proefden alvast met plezier.

23 december