Maak tijdens de paasvakantie een spannende wandelzoektocht met je familie

Heb jij nog geen plannen voor de paasvakantie en heb je zin om daar verandering in te brengen? Schrijf je dan in voor de leuke familiespeurtocht in Nieuwerkerken. De zoektocht is 7,7 km lang en loopt over een pad dat ook geschikt is voor buggy’s en steps. Je kan de wandeling doen tussen 4 en 18 april. Per wandelgroepje betaal je 15 euro. De opbrengst van het steuntarief gaat naar de school ‘t Zonnetje Melveren. Als je je voor 30 maart inschrijft, ontvang je kortingsbonnen voor ijsjes en maak je kans op een mooie prijs. De wandeling vertrekt op Parking P4 op Kloosterstraat 17 in Nieuwerkerken en passeert een gezellig ijssalon. Wil je graag een ijsje als vieruurtje? Ga dan niet op maandag, want dan is het ijssalon gesloten. Wil jij je speurvaardigheden laten zien aan je familie?Meer informatie vind je hier.