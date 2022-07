Geen taxi mama/papa meer. Gratis proefabonnement voor leerlingen die starten in het eerste middelbaar

Start je kind na de vakantie in het middelbaar? Dan heeft hij/zij recht op een maand lang gratis probeerabonnement van De Lijn. Zo kunnen scholieren kennismaken met het openbaar vervoer. Kinderen geboren in 2010 hebben een brief ontvangen met instructies hoe ze het abonnement kunnen aanvragen. Kinderen die niet geboren zijn in 2010, maar wel in het eerste middelbaar starten in 2022, hebben geen brief ontvangen, maar dezelfde procedure geldt. Registreer je kind voor 17 augustus met het rijksregisternummer en dan ontvang je het proefabonnement per post.