Christoffel Plantin-prijs voor Christophe Cox, die al 20 jaar landmijnen opspoort met ratten

De Christoffel Plantin-prijs werd genoemd naar het gelijknamige fonds en is bedoeld voor mensen die bijdragen tot het prestige van ons land in het buitenland. De laureaten zijn in eigen land dan ook vaak minder bekend. Er worden afwisselend prijzen uitgereikt voor cultuur, sociaal engagement en wetenschappen. Dit jaar was sociaal engagement aan de beurt, al had Cox de prijs even goed kunnen krijgen voor zijn wetenschappelijk onderzoek dat voorafging aan de oprichting van Apopo.