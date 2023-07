Warhaus, Stikstof en Dikke: uitver­kocht Rock Herk schiet uit de startblok­ken voor de eerste 10.000 bezoekers

Thank God it’s Friday! Dat geldt vandaag nog meer voor de liefhebbers van het alternatieve genre, want vandaag mag Herk-de-Stad weer de deuren openen voor het uitverkochte Rock Herk. Met een beenharde line-up en aangename zomertemperaturen heeft het festival opnieuw alles in huis om er een topeditie van te maken. En of de sfeer er al in zit!