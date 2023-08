Amber en Leslie uit Nieuwerkerken stappen Dodentocht voor patiënten met mucoviscidose

Tongerse Lore (27) zoekt singles voor nieuwe dating events: “Geen ‘sollicita­tie­ge­sprek’ van vijf minuten, maar elkaar meteen écht leren kennen”

Mensen bij elkaar brengen en niemand die zich eenzaam voelt: met dat doel in het achterhoofd heeft de Tongerse Lore Petry (27) MatchWork uit de grond gestampt. Via groepsgesprekken in plaats van speeddates hoopt Lore zoveel mogelijk singles aan de ware te helpen. “Tijdens corona is het zaadje voor MatchWork geplant”, vertelt Lore. “Ik heb zelf gezien hoe moeilijk sommige vrienden het hadden en ook mijn papa had ik in die periode zo hard een vriendin gegund.”