70.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Nieuwerkerken raakten jullie het meest in 2022: van een opvallende ontdekking in een schilderij tot het kersthuis van Natalina

Het meest gelezen verhaal van 2022 in Nieuwerkerken is dat van de 120 ton peren die noodgedwongen zijn moeten blijven hangen. Bij Fruitsnacks in Nieuwerkerken hakte de energiecrisis er snoeihard in. Het bedrijf communiceerde in september dat ze maar liefst 120 ton aan Conference peren moesten laten hangen, omdat het koelen ervan té duur zou zijn. “Met héél veel pijn in het hart”, liet de familie Paesmans weten. “Door de extreme droogte van deze zomer zijn er veel meer kleine peren dan in normale jaren. De kost om deze peren op de markt te brengen ligt veel te hoog in verhouding met de prijs die wij ervoor krijgen. We besloten om deze kleine peren niet te plukken, zodat we hier ook geen elektriciteit aan moeten verspillen”, voegde de familie nog toe.