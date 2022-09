120 ton (!) peren moet noodgedwongen blijven hangen: “Te duur om te koelen”

NieuwerkekenBij Fruitsnacks in Nieuwerkerken hakt de energiecrisis er snoeihard in. Het bedrijf communiceert dat ze maar liefst 120 ton aan Conference peren laten hangen, omdat het koelen ervan té duur zal zijn. “Met héél veel pijn in het hart", zegt de familie Paesmans. De oorlog en de recente droogte waren al zware klappen, maar met de energieprijzen komt daar nog een dreun bovenop.

“We kunnen er allemaal niet meer onderuit, door de energieprijs en oorlog heeft onze sector het zwaar. Heel zwaar", klinkt het in het bericht. “We twijfelden eerst of dit iets was wat we met jullie moesten delen, maar we kunnen en mogen dit niet negeren. We zijn volop bezig met ons plukseizoen van in totaal 67 hectare aan appels en peren en daar komt wat bij kijken. Waar we normaal ongeveer een 2.500 ton aan appels en peren hebben, moeten we nu ongeveer 120 ton Conference peren laten hangen. Jullie lezen het goed: laten hangen. Dit doet pijn, en niet alleen financieel.”

Kleine peren

Het gaat dan voornamelijk om de peren die hard onder de droogte hebben geleden. “Door de extreme droogte van deze zomer zijn er veel meer kleine peren dan in normale jaren. De kost om deze peren op de markt te brengen ligt veel te hoog in verhouding met de prijs die wij ervoor krijgen. We besloten om deze kleine peren niet te plukken, zodat we hier ook geen elektriciteit aan moeten verspillen.” Het gaat om een volledig perceel waar het bedrijf geen extra water kon toedienen.

Verder worden de andere peren en appels wel geplukt waarvan een klein gedeelte meteen gesorteerd en verkocht wordt. “Het overgrote deel wordt bewaard in onze eigen koelcellen en wordt verkocht tussen nu en juli 2023. Door de verstoorde afzetmarkt door de oorlog zit ook de appelteelt met een overproductie op Europees vlak. Ook hier ziet het er heel slecht uit.”

De niet geplukte peren gratis weggeven is geen optie. “Indien we de peren gratis weggeven, zouden we het probleem voor onze sector zelfs nog vergroten. Dus als je de boeren wil vooruithelpen, koop je best Belgisch fruit in de winkel of eet je eens een peer meer. Laten we hopen dat deze prachtige sector zeker niet verloren gaat onder een economische marktsituatie waar we zelf geen vat op hebben.”

