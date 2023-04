Metallica na 15 jaar weer op nummer 1 in Britse albumlijst

Muziek Debuutal­bum Warhola na jaar eindelijk verschenen

Het heeft een jaar langer geduurd dan verwacht, maar nu is 'Young Loving', het debuutalbum van Warhola, eindelijk gereleaset. Multi-instrumentalist en zanger Oliver Symons (25), het brein achter de band, heeft vrede met de vertraging, die bovendien zorgde voor de extra single 'Look at Me'. Oliver had immers zijn handen vol met zijn andere muzikale - en immens populaire - project: Bazart. Daar is hij voornamelijk muzikant.