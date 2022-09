‘Onze Natuur’ in de cinema: applaus voor 85 minuten vreten, vozen en vechten

Horrorfilm ‘Hereditary’ nu ook bij ons: noodnummer en personeel om kijkers te kalmeren staan klaar

Vandaag gaat horrorfilm ‘Hereditary’ in ons land in avant-première. Hij wordt de engste film sinds ‘The Exorcist’ uit 1973 genoemd, en in de VS renden mensen gillend en in paniek de cinema uit. Ook bij ons zijn er voorzorgsmaat­regelen: er komt een noodnummer voor bange kijkers en bioscopen ­zetten ‘bibberpersoneel’ in om bezoekers te ­kalmeren.

