Zomerbar Hellegat Hof heropent de deuren

NielZomerbar Hellegat Hof begint op donderdag 19 mei weer aan zijn nieuwe seizoen. Net als de afgelopen twee zomers vinden bezoekers er weer een groot terras in een groene omgeving, vlakbij de oevers van de Rupel. Nieuw is dat er deze keer ook meer evenementen kunnen worden georganiseerd.

De voorbije twee edities kreeg Hellegat Hof nog te maken met de coronamaatregelen en moesten de organisatoren hun programma nog beperkt houden. Maar deze keer lijkt niets in de weg te staan om de bezoekers van de zomerbar te verwennen met extra activiteiten. “Maar wees gerust, we gaan geen wilde feesten of fuiven plannen”, benadrukt organisator Olivier Op de Beeck. “We denken vooral aan akoestische concertjes, comedyshows en vertelavonden. Het blijft dus rustig.”

Foodtrucks

Verder ligt het concept van Hellegat Hof in dezelfde lijn als de vorige twee zomers. “We willen hier opnieuw een gezellige, zomerse plek creëren waar mensen kunnen uitblazen en genieten van de groene omgeving. Dat kan met een cocktail, een mocktail, een frisdrankje of de bieren van brouwerij De Klem. We hebben ook een kleine snackkaart, met daarop opnieuw de pizza’s die in 2020 zo goed in de smaak vielen. Verder komen er ook heel wat foodtrucks langs, zoals de BBQ Barn, de Meat & Grill Brothers en Scoop. We hebben daarvoor trouwens nog wat plaatsen vrij, dus mensen met foodtrucks die interesse hebben, kunnen ons steeds contacteren.”

Openingsuren

Hellegat Hof is open van 19 mei tot en met 18 september, op donderdag en vrijdag van 16 tot 24 uur, op zaterdag van 12 tot 24 uur en op zondag van 12 tot 23 uur. In juli en augustus wordt ook op woensdag geopend van 16 tot 24 uur. Deze donderdag, met de openingsdag, is alvast theatermaker en rasverteller Johan Petit van de partij. Hij brengt er de voorstelling ‘Nu het nog kan’, onder live muzikale begeleiding. De toegang is gratis, maar je reserveert best al vooraf je plaats. Dat kan hier.

Volledig scherm Zomerbar Hellegat Hof biedt rust in een groene omgeving. © rv

