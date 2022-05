Wonen in een kindvriendelijke buurt met oog op de toekomst? Maak kennis met de Rozenstraat in Niel

Een rustige omgeving waar nauwelijks doorgaand verkeer is. Dat is wat je van het Durabrik-project in de Rozenstraat in Niel kan verwachten. Ontdek hier welke troeven dit project nog meer heeft.

• Toplocatie

Een eerste pluspunt van het nieuwbouwproject in de Rozenstraat is de ligging. Te voet ben je zo bij de bushalte of het station. Winkels, kinderopvang, en bieb zijn dan weer op fietsafstand. In de buurt is het ook erg rustig, omdat er amper doorgaand verkeer is. “Toch de wagen nodig? Dan heb je via de A12 een goede verbinding naar de Antwerpse ring of naar Brussel”, zegt Haaike Reygel van Durabrik. “Je kan je wagen vervolgens kwijt in de ondergrondse parking.”

• Kleinschalig

“Een tweede voordeel is de kleinschaligheid van het project”, vult collega Sara Pollet aan. “Het bestaat namelijk onder meer uit zestien 1- en 2-slaapkamerappartementen verdeeld over twee residenties. In je leefruimte valt veel licht binnen door de grote ramen met gelaagd, goed isolerend glas. Daarbij hebben alle appartementen een ruim terras.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De appartementen beschikken over een mooi terras. © Durabrik

• Natuur

Wil je nog meer van de buitenlucht genieten? Ook dan ben je in de Rozenstraat aan het juiste adres. Niel ligt in het land tussen Schelde en Rupel. Beide stromen vormen een mooi decor voor je wandelingen en fietstochten. Een heel andere omgeving vind je in Walenhoek, een charmant natuurgebied dat bestaat uit 60 hectare bos en mooie vijvers. Een fraai en gevarieerd landschap dus voor wie graag af en toe in het groen vertoeft.

• Duurzaam

“Verder vinden we bij Durabrik duurzaamheid heel belangrijk”, zegt Haaike. “Het woonproject bevindt zich dus niet alleen in een groene omgeving, het is ook een groen project.” Zo zijn alle appartementen uitgerust met zonnepanelen. Ook zijn ze allemaal geïsoleerd met de beste materialen en beschikken ze over ventilatiesysteem type D. En dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee.

• Ideale investering

Nog een troef: de appartementen in de Rozenstraat zijn heel betaalbaar. “Vanaf 215.800 euro is een stekje in dit project van jou”, aldus Sara. “En ook als investering kan het zeker tellen. Je kan bijvoorbeeld nu een appartement kopen en er pas later intrekken. Intussen ontvang je mooie huuropbrengsten”, zegt Haaike tot slot.

Wil je meer informatie over het woonproject in de Rozenstraat? Surf dan naar de website. Je mag ook altijd contact opnemen met Durabrik. Dat kan door te mailen naar info@durabrik.be of te bellen naar het nummer 09 280 60 60.

Volledig scherm Een mogelijke manier om je toekomstige stek in te richten. © Durabrik