WEER. Kans op een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Niel vanochtend

Luc Van der Kelen over de gebrekkige dienstver­le­ning in ons land: “Komt u maar eens terug in september”

In het digitale tijdperk wordt het de burger niet altijd gemakkelijk gemaakt. Volg even ons recente wedervaren met de bureaucratische diensten. Sinds corona ben ik niet meer bij mijn bankkantoor geweest. Niet dat ik zo’n frequente bezoeker was, maar dat de bank mij sindsdien niet eens meer had gecontacteerd, dat vind ik toch wel sterk. Ik begon mij af te vragen of de bank misschien verdwenen was, maar dat bleek niet het geval. Maar het had waar kunnen zijn.