WEER. Kans op bewolkt weer in Niel vanochtend

Van een fietstocht tot salsadan­sen: Rumst organi­seert sportdag voor 50-plus­sers

Op dinsdag 9 mei organiseert gemeente Rumst in samenwerking met verschillende sportclubs een sportdag voor 50-plussers in het Hof Van Crequi. Deelnemers maken er kennis met het sport- en bewegingsaanbod in de gemeente.