WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Niel vandaag

Update 7-jarig meisje in levensge­vaar na val van eerste verdieping: vliegen­raam kwam los

In de Matenstraat in Niel is een 7-jarig meisje dinsdagmiddag uit het raam van de eerste verdieping van haar woning gevallen. Dat bevestigt de politie van zone Rupel. Het meisje is in levensgevaar afgevoerd naar het UZA in Edegem.