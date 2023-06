Vooruit-Groen ijvert voor oprichting van lokaal dienstencentrum: “Hiermee trekken we naar verkiezingen”

Na klachten­brief uit de buurt: Sint-Andries­plaats als locatie voor Pizzadays “géén optie meer”

Pizzadays, een meerdaags festival in de Antwerpse binnenstad, moet zo goed als zeker op zoek naar een andere locatie. De jongste editie op de Sint-Andriesplaats zorgde voor heel wat overlast in de buurt. “Vooral het feit dat omwonenden niet op de hoogte werden gebracht, is zéér kwalijk”, aldus burgemeester Bart De Wever.