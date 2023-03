Voormalige assistent van David Copperfield geeft goochelshow in Nielse bib

Op stap na Tournée Minérale: fietsen langs de Gouden Duvelroute door Klein-Bra­bant en de Rupel­streek

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van Tournée Minérale, of toch het einde daarvan. Zo fiets je door Klein-Brabant en de Rupelstreek langs de ‘Gouden Duvelroute’.