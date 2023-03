Vlaamse Landmaatschappij plant ingrepen in Walenhoek: “Meer mogelijkheden voor natuur én bezoekers”

Het natuurgebied Walenhoek is een van de groene parels van Niel. In het bos van zo’n 60 hectare groot is het heerlijk om te wandelen, terwijl het vijvergebied vaak wordt gebruikt door vissers.

De komende jaren wil de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in samenwerking met verschillende partners werken aan een nieuwe inrichting van de Walenhoek. Dat gebeurt in het kader van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek, dat moet bijdragen aan de ontwikkeling van een netwerk van kwaliteitsvolle natuurlijke verbindingen tussen de Rupel- en de Scheldeboorden.

IJsvogels

Als eerste project staat de realisatie van een nieuw pomphuis gepland. Dat komt in de kmo-zone en moet het waterpeil van de vijvers en visvijvers in de toekomst mee sturen. Er komen ook nieuwe verbindingen tussen de vijvers in het natuurgebied. Daardoor worden de waterpartijen beter bereikbaar voor amfibieën. Het waterpeil van de vijvers wordt verhoogd, waardoor rietvegetatie ontstaat. Dat trekt heel wat dieren aan.

“De kans om bijvoorbeeld een ijsvogel of rugstreeppad te spotten in Walenhoek, wordt een stuk groter”, zegt projectleider Sabine Caremans van de VLM. “Bovendien zorgen we voor meer waterbuffering om wateroverlast te voorkomen. Het zorgt er ook voor dat tijdens de zomer periode van droogte worden vermeden. Zo rusten we Walenhoek uit tegen het veranderende klimaat.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Een kaart van Walenhoek met de geplande ingrepen. © VLM

Tunnels

Onder de spoorweg worden drie historische steenbakkerstunnels gerenoveerd. Een ervan, de meest oostelijke tunnel, wordt een wandelverbinding. Op die manier kan je van de Walenhoek rechtstreeks naar het Wetenschapspark wandelen. Een faunapassage door de tunnel zorgt ervoor dat ook kleine dieren zoals salamanders en kikkers de oversteek kunnen maken tussen de twee natuurgebieden.

“De tunnel is de enige verbinding voor water dat afstroomt uit het noordelijke natuurgebied. Daarom maken we de historische goot door de tunnel opnieuw functioneel.”

Wandelwegen en fietspad

Er komen ook enkele nieuwe wandelwegen. De opvallendste zijn de nieuwe paden die naar en door de gerenoveerde tunnel leiden. “Dat terrein is zeer ontoegankelijk, dus plaatsen we een verhoogd vlonderpad dat de planten beschermt.”

Ten zuiden van de Walenhoek komt er een nieuwe fietspad, parallel met de Boomsestraat. Het pad moet een veilig alternatief vormen voor de smalle, drukke Boomsestraat. Via het geasfalteerde pad kan je richting Noeveren naar de Rupeldijk of het centrum van Niel fietsen.

“Met deze verschillende maatregelen geven we zowel de natuur als de bezoekers meer mogelijkheden”, besluit Caremans. De ingrepen worden gespreid over meerdere jaren, maar de eerste werken vinden plaats na de zomer en focussen zich op het pomphuis.

Volledig scherm Een visualisatie van de meest oostelijke tunnel, die een verbinding moet maken tussen Walenhoek en het Wetenschapspark. © VLM

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.