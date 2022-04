Videoclub Multimedia viert 25ste verjaardag: “Al meer dan 7 miljoen kijkers genoten van onze producties”

Videoclub Multimedia 97 werd in 1997 opgericht door Jean Averals, Ludo De Kock en Guy Doms. De eerste bijeenkomsten vonden plaats in zaal ‘t Pertsgad en café Radio in Boom, maar uiteindelijk vond de club een onderkomen in de school in de Veldstraat in Niel, waar ze tot vandaag nog altijd is gevestigd. De videoclub telt vandaag de dag 32 effectieve en 26 steunende leden.