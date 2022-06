Vernieuwing Dammanstraat wordt uitgesteld: “Werkelijke kost ligt twee keer hoger dan geraamde bedrag”

Het gemeentebestuur had deze legislatuur heel wat plannen voor de Dammanstraat. Niet alleen zou de straat een volledig nieuwe riolering krijgen, ze zou ook werden heraangelegd met een extra parkeerplaats, een groenplekje, extra tuintjes en een doorsteek langs de Molenstraat. Maar de plannen worden nu voor onbepaalde tijd in de koelkast gestopt. Reden: de kosten lopen hoger op dan voorzien.

“We hadden de werken geraamd op ongeveer 160.000 euro, maar de werkelijke kost ligt rond de 320.000 euro”, legt schepen van Openbare Werken Steven Mattheus (Open Vld) uit. “We hebben te maken met een algemene tendens waarbij de werken van aannemers met sterke prijsstijgingen te maken hebben. Maar we hebben ook onderschat hoe lastig de werken zouden zijn in de nogal smalle Dammanstraat. Voor de aannemer is dat allerminst evident werken. Ik denk dat het aangewezen is om het project nu mee te nemen in het project van de Heideplaats en de Emiel Vanderveldestraat. Op die manier zal het een stukje goedkoper worden. Het wordt dus wellicht niet meer voor deze legislatuur, maar zeg nooit nooit.”