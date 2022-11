Vaccinatiecentrum prikt nog slechts om de drie weken

Het is al een tijdje rustiger in het vaccinatiecentrum RupeLaar. Nu de herfstboosters zijn geplaatst, is het centrum opnieuw in zogeheten ‘waakvlamfase’ gegaan. Concreet wordt er nu slechts gevaccineerd om de drie weken. Zowel begin als eind december is er nog een vaccinatiemoment. De juiste data en uren kan je steeds vinden op de website van het vaccinatiecentrum RupeLaar.