Uitslaande dakbrand in Antwerpsestraat

De bewoners van de Antwerpsestraat werden vannacht ruw opgeschrikt toen een resem brandweerwagens hun straat binnensnelden. “We waren opgeroepen voor een brand in een woning die bestond uit twee huizen,” vertelt een officier van Brandweer Zone Rivierenland. “Al snel bleek het om een complexe brand te gaan, verspreid over een aantal kamertjes. Daardoor was het vuur voor ons moeilijk te bereiken. Bij aankomst zagen we ook dat er hevige rookontwikkeling was en een tiental minuten later was het vuur geëvolueerd tot een uitslaande brand door het dak.”