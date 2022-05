Uitbreidingsplannen van Ruisbroekse schietclub stuiten op protest in Niel

Aartselaar Jools (14) schittert in ‘The Voice Kids’: “Mijn papa is mijn grote voorbeeld”

De 14-jarige Jools Baggerman uit Aartselaar maakt op vrijdag 22 april haar intrede in ‘The Voice Kids’. Ze hoopt in de voetsporen te kunnen treden van haar papa Christophe, die als MC Six al op Pukkelpop en Rock Werchter heeft gestaan. “Hij zegt altijd: ‘Just have fun.’ En dat is me zeker gelukt.”

