Tweewekelijkse ophaling van restafval en minder straat- en kerstverlichting: Niel neemt maatregelen om kosten te besparen

“Door de stijgende prijzen is de afvalophaling door IGEAN duurder geworden”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “Om te vermijden dat dit doorgerekend wordt aan onze inwoners, wordt vanaf 2023 het huisvuil en het gft-afval het hele jaar door om de twee weken opgehaald.”

“Hiermee volgen we het voorbeeld van verschillende andere gemeenten die al succesvol overschakelden naar een tweewekelijkse ophaling van restafval. Vandaag mag ook meer afval in de blauwe zak, waardoor het langer duurt voor je een volle grijze vuilniszak heeft. Dat maakt deze nieuwe regeling haalbaarder.”

“De ophaling van PMD, papier, karton en de prijzen van vuilniszakken blijven hetzelfde. Ook het mobiel recyclagepark komt nog iedere maand naar Niel. IGEAN blijft maandelijks het grof huisvuil ophalen, na aanvraag en tegen betaling.”

“We beseffen dat de wijziging in de afvalophaling allerminst evident is. Helaas was dat de enige manier waarop we konden vermijden dat de prijsstijgingen bij IGEAN zouden doorgerekend worden aan de burger.”

“Van de 28 besturen die voor hun afvalophaling aangesloten zijn bij IGEAN, voerden liefst 22 al die tweewekelijkse ophaling met succes in”, zegt schepen van Milieu Kelly Breukelmans (N-VA). “We hebben er daarom vertrouwen in dat het ook in Niel haalbaar is.”

Straatverlichting

Ook op de verlichting wordt extra bespaard. Wie de afgelopen dagen in Niel kwam, heeft ongetwijfeld al gemerkt dat er amper kerstverlichting te zien valt. “Dit jaar hangen we uitzonderlijk alleen kerstverlichting op aan het Sint-Hubertusplein. We gebruiken daarvoor uitsluitend energiezuinige leds”, aldus de burgemeester.

“In de meeste straten zullen we bovendien de openbare verlichting dimmen of doven tussen middernacht en 5 uur ‘s ochtends, afhankelijk van het type verlichting dat in de verschillende lantaarnpalen hangt. Op de invalswegen Antwerpsestraat, Boomsestraat, Matenstraat, langs de fietsostrade en in de omgeving van het station blijft de straatverlichting gewoon branden.”

“Tezelfdertijd worden oude lampen versneld vervangen door de interactieve leds. Zo kunnen we in de toekomst in meer straten het licht gedimd laten branden, zodat ze nauwelijks energie verbruiken.”

“We willen uiteraard verzekeren dat de veiligheid in onze gemeente gegarandeerd blijft. Tot slot zal de kerstverlichting dit jaar soberder zijn dan normaal. Als de situatie normaliseert kan onze mooie kerstverlichting hopelijk volgend jaar al in volle glorie terugkeren.”

Inwoners die zich zorgen maken om mogelijke geurhinder van huisvuil en gft bij een tweewekelijkse ophaling, vinden hier alvast een aantal tips om reukjes te beperken.

