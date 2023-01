Tina (43) en zoon Ian (30) openen nieuwe ontbijt- en lunchzaak: “Al meteen drukke start”

De afgelopen vijftien jaar bevond zich op de hoek van de Emile Vanderveldelaan en de Antwerpsestraat de bekende broodjeszaak Picobello. Toen de uitbaatster er eind vorig jaar mee ophield, zag Tina Van den Bergh een uitgelezen kans om er haar droom te verwezenlijken en een eigen ontbijt- en lunchzaak te starten.

“Ik heb jarenlang in de administratie gewerkt, maar het idee voor een eigen zaak borrelde al lang bij mij”, legt ze uit. “In het weekend ging ik zelfs nog bijklussen bij een bakker, omdat ik in mijn job het sociale aspect miste. Dus ik ben heel blij dat ik nu aan deze uitdaging kan starten.”

Tina heeft versterking gekregen van haar zoon Ian. Hij studeert KMO-management en kluste bij in een cateringbedrijf. “Toen ik hem vroeg of hij het zag zitten om mee te helpen, zei hij meteen ja”, zegt Tina.

Vrijdag de dertiende

Sinds ze in december de sleutel kregen van het pand, hebben ze niet stilgezeten. Ze veranderden de oude naam Picobello naar Tina’s Breakfast & Lunch en gaven het hele interieur een make-over. “Met de hulp van mijn man, die gelukkig een handige Harry is”, glimlacht Tina. “Tijdens de feestdagen hebben we hier staan kuisen en schilderen. Maar dat was ook nodig.”

Dankzij die noeste arbeid ziet de zaak er weer splinternieuw uit. Klanten kunnen er plaatsnemen aan een tafeltje of hun bestelling meenemen. “We werken met een take-in- en een take-outmenu”, klinkt het. “Op de kaart staan onder meer broodjes, verse salades, panini’s, pasta’s en zoetigheden. Daarnaast hebben we ontbijtformules, bieden we ontbijtmanden aan en leveren we broodjes voor vergaderingen.”

Vorige week ging de zaak voor het eerst open. Op vrijdag de dertiende. “Maar de dag heeft ons geen ongeluk gebracht. Integendeel, alles is heel goed verlopen. Het was al meteen erg druk. Hopelijk is dat de start van een mooi verhaal.”

Tina’s Breakfast & Lunch is alle dagen open, met uitzondering van zon- en feestdagen. Van maandag tot en met woensdag van 7.30 tot 16 uur, op donderdag en vrijdag van 7.30 tot 18 uur en op zaterdag van 8.30 tot 14.30 uur.

