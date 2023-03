Tijdscapsules zetten rijke geschiedenis van regio extra in de verf

“We staan hier op een plek met heel wat geschiedenis”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “In de achttiende en negentiende eeuw was Hellegat de thuishaven van het veer naar Ruisbroek, dat Antwerpen, Gent en Dendermonde over de Rupel met elkaar verbond. Intussen is de steiger voor het veer verdwenen, maar dit blijft een strategische locatie waar veel fietsers en wandelaars passeren. We zijn dus uiteraard heel blij om hier een ‘tijdscapsule’ te mogen ontvangen.”

Schoonheid

Naast Niel zullen ook in Schelle, Hemiksem, Boom, Rumst, Temse, Zele, Hamme, Kruibeke, Buggenhout, Dendermonde en Berlare zulke ‘tijdscapsules’ verschijnen. Doel van het project is het verhaal van een plek met een rijke geschiedenis te vertellen en dat verleden levendig te houden.

“Op twaalf goed gekozen locaties zullen de ‘capsules’ als rust- en informatiepunt te fungeren”, zegt gedeputeerde Jan De Haes (N-VA). “In de Rupelstreek zijn er tussen het Callebeekveer in Hemiksem en de fietsbrug over de Nete in Rumst vijf van zulke rustplaatsen, die samen een deel van het ruimere Rupelverhaal vertellen. Hiermee zetten we de schoonheid van de Scheldevallei weer extra in de kijker.”