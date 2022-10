Stephanie (30) vormt haar kelder om tot spookhuis voor kinderen: “Kom ontdekken waar de heksen eten”

Stephanie startte dit voorjaar met haar eenmanszaak Stypje in de Tuyaertstraat. Daar geeft ze gezinsbegeleiding voor kinderen en hun ouders. Maar wat anders een rustpuntje is voor elk gezin, heeft ze nu omgetoverd tot een griezelpuntje. Op de kelderverdieping van haar woning heeft zij een spookhuis ingericht waar de komende twee weken kinderen gezellig kunnen gaan griezelen. Zwarte plastic doeken, beperkte belichting en hier en daar een dreigend uitziende geleedpotige zorgen er voor een mysterieus, duister sfeertje.

“Ik heb het spookhuis ingericht volgens het thema ‘Heksen’”, legt Stephanie uit. “Je vindt hier een aantal potjes toverdrank en kan plaatsnemen aan een tafel waar de heksen eten. Het is vooral gericht op kinderen tussen de 4 en de 12 jaar, dus het is zeker niet supereng. Ik heb er ook een speelelement aan gekoppeld. Bedoeling is dat de kinderen op zoek gaan naar bepaalde dingen om een code te kunnen kraken. Als hen dat lukt, krijgen ze achteraf een snoepje.”

Pretpark

Stephanie is zelf kleuterjuf van opleiding. “Ik kreeg het idee omdat er hier in de regio weinig beleving is rond Halloween voor jongere kinderen. Als je naar een spookhuis wil gaan, moet je al snel naar een pretpark afzakken. Bovendien kunnen gezinnen op deze manier al eens kennismaken met mijn zaak. Ik vond het alleszins heel leuk om iets rond één specifiek thema uit te werken. Het is zeker mijn bedoeling om dit later nog eens een paar keer te herhalen. Waarom bijvoorbeeld niet met Sinterklaas of Kerstmis al?”

Het spookhuis is te vinden in de Tuyaertstraat 6 in Niel en is open van zaterdag 22 oktober tot met vrijdag 4 november. Een bezoekje kost 3,5 euro per kind, volwassenen en begeleiders krijgen gratis toegang. Je kan je bezoek op voorhand reserveren bij Stephanie via tel. 0471 38 24 33 of Stephanie@stypje.be.

