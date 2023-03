Steenbakkerswijk Hellegat vormt decor van nieuwe nostalgische roman ‘Villa Walenhof’

François Van Kerckhoven (70) is opnieuw in zijn pen gekropen om een roman te schrijven over het Niel van de jaren ‘60. In ‘Villa Walenhof’ heeft hij het specifiek over de wijk Hellegat, zijn eigen heimat, en het bekende café Walenhof. “Het is een verhaal geworden met een persoonlijke toets.”

Net als met zijn vorige drie romans is François Van Kerckhoven inspiratie gaan zoeken in het Niel dat hij kent van zijn eigen jeugdjaren. Deze keer zoomt hij in op de steenbakkerswijk Hellegat, waar hij zelf is opgegroeid en vandaag nog steeds woonachtig is.

“‘Villa Walenhof’ speelt zich af tegen de achtergrond van de jaren ‘60”, begint de schrijver. “Het is de tijd waarin allerlei nieuwe technologieën de huiskamer binnenkomen. De mensen kopen voor het eerst een telefoon, een televisietoestel of een wasmachine. Met wat meeval is er zelfs budget genoeg voor de aanschaf van een gezinswagen.”

François vertelt het verhaal van een groot gezin dat woont in een van de talloze kleine steenbakkershuisjes uit die tijd. Maar wanneer hun woning wordt onteigend, moeten ze op zoek naar een nieuwe thuis. Met heel wat steun slagen ze erin om de woning te verwerven waarin het vroegere café Walenhof was ondergebracht. Daar kennen ze opperste geluk maar ook diepe droefenis.

‘Witte Sjos’

“Het is een verhaal met een persoonlijke toets geworden”, zegt François. “De ouders en grootouders van mijn vrouw Jeannine (67) hebben zelf in de steenbakkerijen gewerkt. Waar ik mijn vorige romans heb geschreven op basis van mijn jeugdherinneringen, is deze tot stand gekomen dankzij de herinneringen van mijn vrouw.”

“Café Walenhof heeft ook echt bestaan. Vóór het café in 1957 de deuren dichttrok, was het een van de plekken waar de steenbakkers zich na het werk lazarus kwamen drinken. In die tijd was er een overvloed aan cafés op Hellegat. Zo kon je langsgaan bij ‘Witte Sjos’, bij ‘Mit van Triest’ of ‘Bij den John’ en dus ook bij Café Walenhof.”

Gazetten tegen de kou

Café Walenhof bevond zich vlak naast het voetbalplein van Nielse, aan de Boomsestraat, in de Potaardestraat. “Al werd die straat destijds eerder de ‘Potjeirstraat’ genoemd, naar het plaatselijk dialect”, glimlacht François. “Ik heb iemand gesproken die in het voormalige café is opgegroeid. Zij wordt zelfs als personage opgevoerd in mijn boek.”

Eens het steenbakkersgezin is verhuisd, worden ze door sommige oude buren scheef aangekeken. Zij vinden dat ze ‘het hoog in hun bol hebben gekregen’ nu ze in een villa zijn gaan wonen. Maar in realiteit was het zeker geen grote luxe, zegt François. “De vrouw die ik sprak, sliep op een zolderkamertje met houten vloeren. Ze vertelde me dat haar ouders het hele jaar gazetten moesten verzamelen zodat de kou niet door de spleten van de vloer naar boven kon trekken.”

‘Villa Walenhof’ is uitgegeven in eigen beheer via Good Brave Books en is te koop aan 24 euro in dagbladhandel Van Linden in Niel en online via Fnac, Bol en andere.

Volledig scherm De cover van 'Villa Walenhof' toont de plek waar het café Walenhof heeft gestaan. © Klaas De Scheirder

