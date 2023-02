Sint-Hubertusschool wuift directeur Jan Van Hoofstat (62) uit: “De druk is enorm, maar de kinderen maken veel goed”

Actiegroep steekt draak met CEO Ineos voor zijn lezing in Antwerpse Stads­schouw­burg: “We hopen dat we nieuwe ethaankra­ker in de haven toch kunnen stoppen”

Hoewel de bouw van Project One, de ethaankraker in de Antwerpse haven van Ineos, twee maanden geleden al van start ging, blijft de actiegroep ‘Ineos Will Fall’ onverzettelijk protesteren. Met een actie aan de Stadsschouwburg waren deze keer alle pijlen gericht op Jim Ratcliffe. De CEO van de chemiereus — en één van de rijkste Britten — kreeg symbolisch een ‘Greenwashing Award’ in handen: “Als we het niet kunnen stoppen, kunnen we op z'n minst vragen stellen bij dat half miljard euro aan belastinggeld dat voor deze investering garant staat.”