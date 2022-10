Scouts Hellegat organiseren vlaaienslag

Schelle Wrakduiker Vic Verlinden (69) bundelt unieke foto’s van de Lusitania: “Het op een na bekendste scheeps­wrak ter wereld geeft langzaam zijn geheimen bloot”

Duikpionier Vic Verlinden (69) nam tussen 2018 en 2022 deel aan verschillende expedities naar het wrak van de Lusitania, het bekende passagiersschip dat in 1915 door de Duitsers tot zinken werd gebracht. De Schellenaar heeft zijn ervaringen én de indrukwekkende beelden die hij daarbij maakte nu gebundeld in een boek. “Het is pas de eerste keer dat het wrak zo gedetailleerd in beeld wordt gebracht.”

