Schepen Sven Van Gysel (N-VA) stapt uit de politiek wegens medische redenen: “Gezondheid gaat voor”

Sven Van Gysel heeft afgelopen gemeenteraad zijn ontslag als schepen en gemeenteraadslid ingediend. “Mijn gezondheid wil niet meer mee”, legt hij uit. “Ik wil niet verder in detail treden, maar het speelt al enkele maanden. Ik wil de partij niet langer in onzekerheid laten over de toekomst. Daarom heb ik beslist om mijn ontslag in te dienen. Definitief. De gezondheid gaat voor. Ik wil nu in alle rust samen met mijn vrouw en dochter werken aan mijn medisch herstel.”

Van Gysel, 44, was nog geen jaar aan de slag als schepen van onder meer Milieu, Toerisme en Openbaar Domein. In oktober vorig jaar volgde hij de in ongenade gevallen Tom Caluwaerts op. Zelf geeft Van Gysel zijn schepenmandaat door aan Kelly Breugelmans (N-VA). Zij is 34, moeder van drie kinderen en als zelfstandige actief in de kinderopvang. Zij zal naast de bevoegdheden Openbaar Domein, Openbaar Groen, Milieu en Klimaat dan ook Buitenschoolse Opvang voor haar rekening nemen.

“Het is zeer jammer dat we afscheid moeten nemen van Sven. We wensen hem vooral een spoedig herstel toe. Dit is dus zeker niet de manier waarop ik schepen wenste te worden, maar ik zal mijn uiterste best doen om met dezelfde energie als Sven aan de slag te gaan en het werk verder te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat we nog een sterk N-VA team behouden. Daarenboven ben ik als vrouw blij dat we nu in het college evenveel vrouwen als mannen hebben.”

In de gemeenteraad wordt Van Gysel vervangen door Roxanne Leysen, 37, moeder van twee kinderen en zaakvoerder van een architectenbureau. Zij zetelde reeds als deskundige en ondervoorzitter in de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO), maar ruilt deze functie nu in voor een rol als gemeenteraadslid. Ze neemt daar ook meteen de rol van fractieleider over. “Ik heb mij altijd sterk en graag ingezet in de GECORO, vermits ruimtelijke ordening als architect mij nauw aan het hart ligt. Ik hoop alvast mijn expertise hierin verder te kunnen zetten in de gemeenteraad.”

