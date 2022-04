Sam (22) rijdt Luik-Bastenaken-Luik ten voordele van Chiro Hiro: “Elke euro is meer dan welkom”

Eén dag voor de profrenners hun wedstrijd rijden, rijden ook al een paar honderd wielertoeristen over het parcours van Luik-Bastenaken-Luik. Net als de profs leggen zij het volledige parcours van meer dan 250 kilometer af, met onderweg meer dan 4.500 hoogtemeters. De muur van Houffalize, de Côte de la Redoute, de Côte de Stockeu en de Côte de la Roche-aux-Faucons zijn maar enkele van de hellingen die ze daarbij moeten overwinnen. Maar Sam Maximus (22), leider van Chiro Hiro in Niel, ziet dat helemaal zitten. Hij is een van de moedigen die op zaterdag 23 april aan het vertrek staan.

Stelvio

“Ik fiets al van mijn zestien en heb in het verleden al onder meer de Stelvio en de Mont Ventoux opgereden”, zegt Sam, die deel uitmaakt van de Bornemse wielerclub De Loltrappers. “De afgelopen maanden ben ik met het oog op Luik-Bastenaken-Luik weer wat fanatieker beginnen fietsen. Vorige maand heb ik nog een tocht van 220 kilometer gedaan om de afstand al wat in de benen te hebben. Maar die 4.500 hoogtemeters, dat wordt nieuw voor me. Zo veel heb ik er nog nooit gedaan op één tocht. Het zal sowieso anders zijn dan wanneer je één col bedwingt. Maar ik heb er veel zin in. Ik heb het geluk dat ik een klimmerstype ben.” (lacht)

Chirokampen

Sam wil niet alleen maar finishen. Hij hoopt ook zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Chiro Hiro, waar hij leider is van de Speelclub. “We hebben deze zomer met de Chiro twee kampen gepland: eentje naar Portugal en eentje naar Putte. Vooral voor dat kamp in Portugal willen we graag de kas nog wat kunnen spijzen. Het vervoer, het verblijf en het eten is intussen al wel geregeld, maar we zoeken nog wat extra budget om leuke activiteiten te kunnen doen. Door corona hebben we de voorbije jaren niet veel acties kunnen organiseren om geld in te zamelen, dus elke euro is meer dan welkom op dit moment.”