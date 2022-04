Rioleringswerken in Boomsestraat wekken wrevel: “Deze week nog bijna zwaar ongeval”

NielDe werken van Pidpa in de Boomsestraat leiden bij een aantal buurtbewoners tot frustraties. Er wordt gewag gemaakt van lange files en onveilige toestanden. “Maar de huidige omleiding is volgens de politie de beste”, verklaart schepen van Mobiliteit Steven Mattheus (Open Vld).

Rioolbeheerder Pidpa startte in maart aan noodzakelijke rioleringswerken in de Boomsetraat in Niel. De werkzaamheden zijn momenteel iets voorbij halfweg, maar een aantal buurtbewoners heeft er al meer dan genoeg van. Volgens oppositieraadslid Dorien Deckers (Vooruit-Groen), zelf woonachtig in de Uitbreidingsstraat, leidt vooral de flinke omleiding - er moet zo’n 4 kilometer worden omgereden - tot heel wat frustraties. “We zien dat de omleiding een zware impact heeft. Er ontstaan in de spitsuren lange files en verkeersonveilige situaties. Ik was vorige week zelfs nog bijna getuige van een zwaar ongeval.”

Politie

Schepen van Mobiliteit Steven Mattheus (Open Vld) geeft toe dat ook hij bij aanvang vragen had over de omleiding. “Maar we hebben drie keer de vraag gesteld aan de politie of ze herbekeken kon worden en even vaak hebben we een negatief antwoord gekregen”, legt hij uit. “Volgens de politie is de huidige omleiding de meest verkeersveilige. En ik heb natuurlijk begrip voor de problemen van de buurtbewoners, maar ik wil toch prioriteit geven aan verkeersveiligheid. Als de politie herhaaldelijk zegt dat dit de beste oplossing is, dan volg ik dat advies.”

Moeilijke communicatie

De schepen geeft ook mee dat de organisatie van de omleiding geen makkelijk verhaal was. “We zitten hier met een werf die telkens met een honderdtal meter opschuift en waarbij er aan beide kanten van de straat moet worden gewerkt. Om dan slechts het deel af te sluiten waar men op dat moment aan het werken is, zou communicatief onmogelijk zijn geweest. Je zou dan met een communicatie zitten die voortdurend wijzigt en die mogelijk snel achterhaald zou zijn omdat er altijd vertraging mogelijk is. Daarom is geopteerd om voor de volledige periode de volledige werfzone af te sluiten.”