Provincie zet licht op groen voor opvulling in BEGO-put ondanks heel wat protest: Niel gaat in beroep

De nv Vekabo heeft al langer plannen om de stortplaats in de BEGO-put, aan de Tuinlei op de grens van Niel en Schelle, te vullen met grondoverschotten. Het bedrijf diende in december 2020 al een eerste vergunningsaanvraag in, maar trok die zelf in na protest van onder meer het Nielse gemeentebestuur. In 2021 volgde een nieuwe, gewijzigde aanvraag, maar ook daartegen volgde heel wat verzet. De Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) hield samen met een aantal bewoners van de nabijgelegen wijk ’t Geleeg een petitie die zo’n 1.200 handtekeningen opleverde. Desondanks werd onlangs de vergunningsaanvraag goedgekeurd door de deputatie van de provincie Antwerpen.

Stortmoratorium

Het Nielse gemeentebestuur wil zich daar niet zomaar bij neerleggen en is van plan een beroep aan te tekenen. “Onze administratie is al een beroepschrift aan het voorbereiden”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Steven Mattheus (Open Vld). “Wij betreuren de beslissing van de provincie en zullen alles in het werk stellen om de belangen en het welzijn van onze inwoners te verdedigen. Wij blijven erop aandringen dat het stortmoratorium, dat in 1983 goedgekeurd werd, gerespecteerd wordt. De put opvullen met grond betekent dat kostbare natuur zou verdwijnen. Bovendien zou zo’n opvulling zorgen voor extra vrachtverkeer in onze straten, aangezien de kleiput vlak bij de grens tussen Schelle en Niel ligt.”

Motie

De Nielse gemeenteraad keurde in januari vorig jaar al een motie goed tegen de komst van stortplekken in en rond Niel. Maar die heeft dus kennelijk niet het gewenste effect gehad, dat stelt ook Chris Ceuppens, fractieleider van oppositiepartij Vooruit-Groen vast. “Onze motie moest een krachtig signaal vormen aan het adres van de projectontwikkelaars en de hogere overheid. Maar blijkbaar is er nadien niets met deze motie gebeurd. Is er nog iemand wakker in het bestuur? Wie gaat hier de politieke verantwoordelijkheid voor nemen?” vraagt Ceuppens zich af.

Schepen Steven Mattheus nuanceert: “Die motie van onze gemeenteraad maakt in de praktijk weinig verschil uit, omdat ze geen onderdeel is van de officiële vergunningsprocedure. Bovendien was de aanvrager op het moment dat de motie werd gestemd vorig jaar zelf al van plan om zijn aanvraag in te trekken. Het belangrijkste is dat we bij iedere aanvraag telkens bezwaar hebben ingediend. Die bezwaarschriften zijn wel een onderdeel van de officiële vergunningsprocedure.”

Het is nu aan de Vlaamse overheid om over het beroep te oordelen.