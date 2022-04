Petitie tegen nieuw woonproject op Hellegat: “Stop de bouwwoede aan onze Rupeldijk”

Vastgoedontwikkelaar Youstone wil een nieuw woonproject realiseren op de site van De Neef-Landuyt, aan de dijk op Hellegat. Het gaat om vijf woningen en een gebouw van zestien appartementen, verdeeld over zes verdiepingen. Om dat te realiseren, moet ook een deel van de oude ringoven worden afgebroken, een van de laatste relicten van het steenbakkersverleden in Niel.

De plannen zijn niet naar de zin van de vzw Actiegroep Leefmlieu Rupelstreek (ALR), die in samenwerking met een aantal buurtbewoners van start is gegaan met een petitie. Daarin pleiten ze ervoor om de bouwwoede aan de Rupeldijk te stoppen. “We willen een project dat Hellegat wapent tegen overstromingsgevaar en verdere verkeersoverlast”, klinkt het. “Een project op maat van de buurt, met respect voor het laatste erfgoed op Hellegat en met inspraak van de buurt en de lokale verenigingen.”

Eind vorig jaar kaartte een van de bezorgde buurtbewoners reeds het belang van de oude ringoven aan bij minister van Erfgoed Mathias Diependaele (N-VA). Omdat de ringoven niet beschermd is als monument, staat in principe niets een sloop in de weg.