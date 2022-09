Oppositiepartij Vooruit-Groen wil gemeentelijke crisiscel oprichten om energiefacturen te helpen drukken

“De winter komt eraan, het is alle hens aan dek”, zegt fractieleider Chris Ceuppens. “Onze partij ontvangt heel wat wanhopige berichten en trekt aan de alarmbel. Zelfs mensen die tot nu toe goed konden leven, komen plots moeilijk rond. We moeten over de partijgrenzen heen samenwerken om de facturen opnieuw betaalbaar te maken. Niemand mag in het donker of in de kou komen te zitten.”