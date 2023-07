Oppositie “compleet verrast” door start van werken in Matenstraat: “We hadden nog vragen”

Hét filmdis­trict bij uitstek: Wilrijk pakt weer uit met tien cinemastra­ten in augustus en september

Met de buren in openlucht een filmavond beleven: het kan vanaf 1 augustus opnieuw in tien Wilrijkse straten. Het Berkenveldplein bijt de spits af met de heerlijke sportkomedie ‘Cool Runnings’. Op 23 september valt het doek in de Garden Citylaan met het psychologische drama ‘The Father’.