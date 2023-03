Ook skaters, steppers en BMX’ers kunnen voortaan hun hartje ophalen in Nielse sportpark

De nieuwe skatezone is zo’n 275 vierkante meter groot en werd gerealiseerd op het oude voetbalterrein naast de sporthal. Het Skatepark telt onder meer twee quarterpipes, een vulcano met rainbow rail, een hip- en flatbar, een hubba/bump to ledge en een slappy. Wie het bij die termen ook in Keulen hoort donderen: denk aan allerlei hellingen, rails en andere obstakels waarop skaters, steppers en BMX’ers van alle leeftijden en niveaus hun sportieve hartje kunnen ophalen. Niet toevallig kwam het ontwerp van het skatepark tot stand in samenwerking met enkele lokale skaters.

Volledig scherm De opening van het nieuwe skatetterrein in het Nielse sportpark. © Gemeente Niel

“Zoals vastgelegd in ons meerjarenplan willen we blijven zorgen voor een toegankelijk vrijetijdsaanbod voor onze inwoners”, zegt schepen van Sport Steven Mattheus (Open Vld. “Het nieuwe skatepark - en bij uitbreiding het ganse sportpark - is een concrete vertaling van die ambitie. Het is dan ook met veel trots dat we de nieuwe infrastructuur kunnen openen voor het grote publiek.”

“Heel wat jongeren uit onze gemeente ijveren al een tijdje voor een skatepark in Niel”, vult schepen voor Jeugd en Participatie Ellen Brits (Open Vld) aan. “Het is heel fijn dat we dit nu kunnen realiseren, in tandem met hen. We hopen dat kinderen en tieners die houden van skaten, steppen en BMX of een andere sport nu nog meer de weg vinden naar ons sportpark.”

Het skatepark is iedere dag vrij toegankelijk tussen 9 en 23 uur.

Volledig scherm De opening van het nieuwe skatetterrein in het Nielse sportpark. © Gemeente Niel

