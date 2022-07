Ook deze vakantie kan Nielse jeugd weer terecht in zomerschool: “We willen iedereen aan boord houden”

In de zomer van 2020 werden er voor het eerst op grotere schaal zomerscholen georganiseerd in Vlaanderen, zo ook in Niel. Als reactie op de schoolsluitingen vlak na de uitbraak van de coronacrisis werd daar de leerachterstand van duizenden - vaak kwetsbare - jongeren bijgespijkerd. In Niel kreeg het initiatief reeds een vervolg in 2021 en ook deze zomer komt er een zomerschool in de Rupelgemeente. Bedoeling is dat daar deze zomer 70 Nielse jongeren les kunnen volgen, in combinatie met spel, cultuur en sport. De Vlaamse overheid heeft 32.900 euro euro veil aan financiële steun.

“Zoals reeds in 2020 gesteld verankeren wij de zomerschool structureel in Niel, los van corona of schoolsluitingen”, zegt schepen van Onderwijs Eddy Soetewey (N-VA). “Bedoeling is om op een speelse manier de schoolachterstand weg te werken en schoolse vertraging tegengaan. Via dit gratis aanbod willen we iedereen aan boord houden en alle kansen bieden. Hetzelfde doen we trouwens tijdens het schooljaar met de huiswerkbegeleiding. Als we momenteel vaststellen dat het aantal C-attesten terug piekt, dan is dit een van de manieren om dat te beperken. Nieuw dit jaar is dat we ook een ‘stille klas’ inrichten voor leerlingen die daar specifiek behoefte aan hebben.”