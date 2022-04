Ook buurtbewoners en actiegroep gaan in beroep tegen vergunning voor opvulling BEGO-put

voetbal Antwerpen Nielse SV neemt stamnummer Rapid Leest over en springt van vierde naar tweede provincia­le: “Een opportuni­teit”

De een zijn dood enzovoort. Rapid Leest houdt binnenkort op te bestaan en dus komt het stamnummer 3737 van de Leestenaren vrij aan het einde van het seizoen. Tot 15 april konden andere clubs het overnemen en het was uiteindelijk Nielse SV dat op de kar sprong. Alle documenten werden tijdig in orde gebracht en dat betekent dat de club van Bart De Troetsel, momenteel als derde gerangschikt in vierde provinciale C op 21 punten van kampioen SC Duffel, volgend seizoen in tweede provinciale mag aantreden.

18 april