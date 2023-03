Online shoppen zonder zorgen: bibliotheek organiseert cursus ‘kopen bij een webshop’

Antwerpe­naar (66) zat week in de cel voor veroorde­ling uit 1994: “Hij was die zaak al vergeten, maar werd plots uit zijn bed gelicht”

In 1994 beval de rechtbank zijn internering, maar pas 28 jaar later werd hij opgepakt. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar het overkwam H., een Antwerpse zestiger. Afgelopen oudejaar stond de politie plots aan zijn deur. “Mijn cliënt heeft een week onterecht in de gevangenis gezeten”, reageert zijn advocaat. Het hof van beroep heeft zopas beslist dat de man geen straf moet krijgen. Een onbeschreven blad is H. nochtans niet. Zo schoot hij in 1982 onder andere een diamantair dood.