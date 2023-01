Onderzoek bevestigt vervuiling op privéterreinen aan spoorweg

NielEr is een plaatselijke bodemverontreiniging vastgesteld op enkele braakliggende privéterreinen tussen de Matenstraat en de spoorweg van Niel. Omdat de site, die in handen is van een projectontwikkelaar, momenteel niet wordt gebruikt, moeten er voorlopig geen extra maatregelen worden getroffen.

Op enkele braakliggend privéterreinen tussen de Matenstraat en de spoorweg, die in handen zijn van een projectontwikkelaar, werden in februari 2022 oude treinsporen blootgelegd. Het ging om overblijfselen van eerdere industriële activiteiten die erop konden wijzen dat de gronden plaatselijk verontreinigd zijn. Op vraag van OVAM en het Nielse gemeentebestuur liet de eigenaar een oriënterend bodemonderzoek uitvoeren op de percelen. Dat wijst nu uit dat er in de bodem inderdaad verhoogde concentraties metalen aanwezig zijn.

Bij de analyse van de geselecteerde bodemstalen werden verhoogde waardes aan arseen, cadmium, koper, lood en zink gevonden, die boven de toegestane normen liggen. Dit is vermoedelijk gelinkt aan de ballast-, metselpuin- en/of kolengruishoudende ophooglaag die er werd aangebracht rond 1930.

De huidige eigenaar heeft intussen aan OVAM gevraagd om dit te erkennen als ‘historische verontreiniging’, omdat die veroorzaakt is door activiteiten van een vroegere eigenaar. Als OVAM hierop ingaat, bepalen zij of er nog een beschrijvend bodemonderzoek nodig is én hoe de site al dan niet gesaneerd moet worden. Omdat de site momenteel niet gebruikt worden, moeten er voorlopig geen bijzondere voorzorgs- of veiligheidsmaatregelen genomen worden.

“We zijn tevreden dat de eigenaar, op sterk aanraden van onder meer ons bestuur, het nodige bodemonderzoek snel liet uitvoeren”, zegt schepen voor Milieu Kelly Breugelmans (N-VA). “De resultaten geven de omwonenden alvast iets meer duidelijkheid over de staat van de terreinen die achter hun woningen liggen en wat dit voor hen betekent. We vragen de eigenaar van de gronden en OVAM om de buurtbewoners op de hoogte te houden van verdere stappen in dit dossier.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.