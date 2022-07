Nielse studenten draaien mee in beautysalon op Tomorrowland: “Extensions, glitters of parels: laat maar komen”

Emily en Femke hebben net hun zesde jaar Haartooi achter de rug in TA Den Biezerd in Niel, Emily’s tweelingzus Eline is net afgestudeerd als schoonheidsspecialiste. Maar de drie vriendinnen mogen al meteen hun kunsten gaan demonstreren op Tomorrowland. Ze gaan de komende weekends op het festivalterrein én in de backstage meedraaien in het beautysalon en daar de make-up en kapsels van de festivalgangers en medewerkers verzorgen.

“Het was onze leerkracht Haartooi die in de klas vroeg of er iemand zin had om op Tomorrowland te gaan werken”, vertelt Emily. “Femke en ik waren natuurlijk meteen dolenthousiast. Ik ben zelf jammer genoeg te jong om ooit al naar Tomorrowland te kunnen zijn geweest, maar ik ben wel grote fan van de muziek van het festival. Ik had nooit gedacht dat ik de kans zou krijgen om er te mogen werken. Ik kijk er al enorm naar uit.”

De meisjes hebben als onderdeel van hun opleiding al wel wat praktijkervaring achter de rug. Maar de omstandigheden zullen op Tomorrowland wél helemaal nieuw zijn. “We krijgen oordopjes mee voor het geval dat de muziek ons te veel zou worden”, glimlacht Emily. “De klanten zullen waarschijnlijk ook wat flamboyanter zijn dan in een doorsnee salon. Maar of het nu gaat om extensions, glitters of pareltjes: we kunnen dat wel.” (lacht)

Na de uren zelf nog de benen gaan uitslaan op de festivalweide zal er voor de vriendinnen jammer genoeg niet inzitten. “Als we moeten werken, mogen we het terrein niet op”, klinkt het. “Er was wel de mogelijkheid om na twee werkdagen nog één dag Tomorrowland te doen als bezoeker. Maar we vreesden dat dat misschien wat te veel zou zijn geweest. Volgend jaar dan maar zeker?”

