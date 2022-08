Nielse rolstoeltennisser Jef Vandorpe (22) hangt racket aan de haak: “Motivatie is weg”

“Ik heb de beslissing genomen om een einde te maken aan mijn carrière als rolstoeltennisser”, bevestigt de 22-jarige Vandorpe. “Enkele maanden geleden merkte ik dat de sport me niet langer hetzelfde plezier kon bieden als voordien, waardoor mijn motivatie begon te wankelen. Uiteindelijk moest ik vaststellen dat die motivatie sindsdien niet meer is teruggekomen. Ik vond het dus het beste om eerlijk te zijn tegenover mezelf en de mensen rond me die me hebben gesteund.”

Vandorpe, die lijdt aan de ziekte van Perthes, een zeldzame ziekte die de heup aantast, behoorde jarenlang tot de top in zijn sport. In 2017 leidde hij ons land naar een bronzen medaille op de World Team Cup, het equivalent van de Davis Cup of Fed Cup maar dan voor rolstoeltennis, en in 2019 schreef hij de Belgian Open op zijn palmares. Vorig jaar nam hij nog deel aan de Paralympics in Tokio, waar hij zowel in het enkel- als in het dubbelspel de derde ronde bereikte.